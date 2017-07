Online bemiddelaar Hypotheek24 mag vandaag zijn vijfduizendste hypotheek afsluiten. „We bestaan nu twee jaar. Het eerste jaar hadden we 1300 klanten, het tweede jaar 3700 klanten”, zegt directeur Peter Ruys trots.

Concrete cijfers over de grootte van de markt van online hypotheekadvies zijn er niet, maar uit een rondgang langs verschillende aanbieders blijkt dat ze allemaal een enorme groei laten zien. Er zijn inmiddels zo’n vijftien verschillende onafhankelijke sites in de lucht, die een hypotheek op afstand mogelijk maken.

Miljard behaald

Uit het voorjaarsonderzoek van Stichting Erkend Hypotheekadvies (SEH) blijkt dat een kwart van de klantcontacten digitaal is.

Bij Knab Hypotheken, voorheen EyeOpen.nl, verdubbelt het aantal hypotheekbemiddelingen jaarlijks, claimt directeur Olivier Tardieu van Knab Hypotheken. „Ik verwacht dat we dit jaar door de grens gaan van €1 miljard aan hypotheken, die consumenten via ons afgesloten hebben.”

EyeOpen bestaat sinds januari 2013. Net als veel branchegenoten heeft de online bemiddelaar volop gebruik gemaakt van het gat dat het provisieverbod op de hypotheekmarkt heeft gecreëerd.

Vanaf 1 januari 2013 moeten hypotheekadviseurs de kosten van de hypotheekbemiddeling apart in rekening brengen. Veel consumenten deinzen terug voor de advieskosten en zoeken de goedkopere bemiddelingssites op internet.

Meer keuze

Daarnaast is de hypotheek door aangescherpte regelgeving een relatief eenvoudig product geworden. Zeker starters hebben niet veel smaken meer. „Zij hebben een keuze tussen een lineaire hypotheek en een annuïteitenhypotheek”, zegt Ruys. „Dus wil je in het begin van je looptijd meer betalen of wil je aan het einde van de looptijd meer betalen, is de enige keuze. Dan ga je toch geen duizenden euro’s voor advies uitgeven.”

Consumenten betalen voor een hypotheekadvies bij een adviseur gemiddeld €2237, blijkt uit onderzoek van SEH onder Erkend adviseurs. Voor starters is het advies met gemiddeld €1995 beduidend lager, maar dat is nog altijd fors meer dan de hooguit duizend euro die zij moeten betalen als ze de hypotheek zelf vanachter hun computer afsluiten, de zogeheten execution-only hypotheek.

Niet altijd goedkoper

Overigens is de execution-only hypotheek niet altijd goedkoper, waarschuwt onderzoeksinstituut MoneyView. Over een looptijd van tien en twintig jaar is er een maximale besparing van €90 tot €380 te behalen.

„Veel hypotheekverstrekkers zoals ING accepteren geen execution-only, waardoor de keuze beperkt is”, legt Martin Koot van MoneyView uit. „Als de keuze groter is, dan worden hypotheken vaak goedkoper.”

Toezichthouder AFM schat het marktaandeel van execution-only op maximaal 2%. Online partijen erkennen dat helemaal ’doe-het-zelven’ voor slechts een kleine groep consumenten is weggelegd. Daarom combineren zij ’zelf doen’ met online bemiddeling voor tarieven tussen de €1000 en €1500. Sommige banken als ABN Amro en Argenta geven goedkoper online advies, maar zij bieden alleen eigen hypotheken aan.