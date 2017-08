Bedenk eerst, voordat je een reisverzekering afsluit, waaraan de reisverzekering moet voldoen. Ga je een keer per jaar een weekendje weg, dan is een kortlopende reisverzekering meer dan voldoende. Maar ga je diverse keren per jaar, dan is een handig om één keer een doorlopende reisverzekering af te sluiten. Daarna heb je er immers geen omkijken meer naar. Bovendien is dat snel goedkoper dan elke keer een aparte verzekering afsluiten.

Uitgebreider is duurder

Sluit je een langlopende verzekering af, kijk dan goed naar wat je nodig hebt. Ga je bijvoorbeeld nooit buiten Europa op vakantie, dan heb je niks aan een werelddekking. Het is dan zonde om een reisverzekering af te sluiten die dat standaard in het pakket heeft zitten: immers, hoe uitgebreider de verzekering, hoe duurder.

Naast de basisdekking, het dekkingsgebied, de maximaal aaneengesloten reisduur en het soort reis (privé of zakelijk) wordt bij sommige reisverzekeringen onderscheid gemaakt in een aantal andere modules of dekkingen. Denk aan medische kosten, ongevallen, sporten als wintersport en duiken, automobilistenhulp en vervangend vervoer en reisrechtsbijstand.

Maximale vergoeding

Maak je je zorgen over je zonnebril, koffer of mobieltje? Bedenk dan dat bagagedekking is niet het allerbelangrijkste onderdeel is van een reisverzekering. Er gelden altijd maximale vergoedingen voor zonnebrillen, camera's en telefoons. Na aftrek van een eventueel eigen risico is de totale vergoeding voor deze voorwerpen vaak heel beperkt.

Ook bij de afsluiting van een annuleringsverzekering moet je opletten. Die neemt vaak een flinke hap uit de premie terwijl de voorwaarden vaak niet echt breed zijn. Pak de rekenmachine er dus bij zodat je hierover een goede beslissing kunt nemen.

Vooral van belang zijn de specifieke activiteiten die je gaat doen. Die vragen soms om een specifieke dekking. Over het algemeen geld dat hoe risicovoller de vakantie is, hoe beter je je moet verzekeren.