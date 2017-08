’Subsidies zijn niet eerlijk verdeeld’

De helft van de subsidieregelingen staan verborgen in nota’s of ergens op de vele webpagina’s van de gemeente. Volgens de Rekenkamer zijn de regels voor het uitgeven van subsidie onvoldoende helder en niet allemaal hetzelfde. Vaak laat het stadhuis niet via officiële bekendmakingen weten dat er ingeschreven kan worden op een bijdrage, terwijl dit wel hoort. Een organisatie die al eerder subsidie heeft gekregen weet vaak de weg, nieuwelingen niet.

Huishoudelijke hulp

In een rapport beschrijft de Rekenkamer de subsidie voor huishoudelijke hulp en de jeugdzorg. Volgens de gemeentelijke controleur worden specifieke zorgaanbieders aangewezen die een aanvraag voor subsidie kunnen indienen. Hierdoor krijgen andere zorgaanbieders niet de ruimte om in enige mate mee te dingen in het aanbod, valt te lezen.

Ook is niet altijd duidelijk of het geld dat is uitgegeven doelmatig is geweest. In 35 procent van de subsidieverstrekkingen heeft de ambtelijke organisatie zicht of de subsidieverstrekking in enige mate heeft bijgedragen aan de beoogde doelen en prestaties.

Belastinggeld

De VVD is zich rot geschrokken. „Je hebt zo geen idee waar belastinggeld naar toe gaat, terwijl er heldere afspraken zijn”, reageert VVD’er Frans de Graaf desgevraagd.