Nederlander moet twee uur werken voor vlees

Daarmee moeten Indonesiers het hardst werken van alle 52 landen uit de Meat Price Index van cateraar Caterwings, samengesteld op basis van data van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, de geldende minimumlonen per land en een analyse van de vlees- en visprijzen in de grote steden.

Kip

Duitsers moeten net zolang aan de arbeid voor vlees als Nederlanders, terwijl de Denen met een uur het minst hoeven te werken voor een een kilo koe. Ook voor een kilo kip hoeven de Denen maar weinig arbeid te verrichten, minder dan een halfuur terwijl Nederlanders iets langer dan een halfuur kwijt zijn. Met meer dan 10 uur moet in India het hardst gewerkt worden voor een kilo drumsticks.

Als we naar varkensvlees kijken, vallen de Denen met iets minder dan een uur werk weer met hun neus in de boter. Nederland moet juist iets meer dan een uur werken voor een karbonade terwijl India hier met meer dan 34 uur het hardst voor moeten werken.

Vis

Voor vis moeten alle burgers iets meer de handen uit de mouwen steken dan voor vlees. Maar de Zweden hoeven zich met iets meer dan een uur het minst in het zweet te werken, terwijl Nederlanders bijna 3 uur bezig zijn. Egyptenaren werken met ruim 44 uur het hardst voor vis.

De grootste vleeseters wonen in Australie, zij werken jaarlijks 111.50 kilo per persoon naar binnen terwijl Nederlanders per jaar 85.50 kilo eten. In India wordt met slechts 4.40 kilo het minste vlees gegeten.