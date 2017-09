De Acoin is een klein, zwart apparaatje van 4,5 centimeter groot waarin geld virtueel wordt opgeslagen. Een schermpje laat zien hoeveel geld er op zo'n Acoin staat. Dat geld kan digitaal naar een ander worden overgemaakt, op dezelfde manier waarop we nu contactloos betalen of inchecken in het openbaar vervoer. Een vingersensor moet voorkomen dat geld per ongeluk wordt verstuurd.

Anoniem

Als biljetten en munten niet meer in de inloop zijn, hebben we een dergelijk apparaat in onze broek- of jaszak, gekoppeld aan een bankierapp, waarmee we virtueel geld aan elkaar geven. Anoniem, voor wie niet wil dat zijn aankoopgedrag terechtkomt in een supercomputer vol persoonlijke data.

De Acoin is gebaseerd op virtuele munten, zoals de bitcoin. ,,In feite zet je er niet een bedrag van bijvoorbeeld 10 euro op, maar voor 10 euro aan bitcoins of ander virtueel geld. Dat zijn codes die niet kunnen worden vervalst'', aldus Mollinga.

Wisselvallig

Virtuele munten zijn nu nog heel wisselvallig, maar Mollinga gaat ervan uit dat de koersen over een jaar of tien, twintig stabiel worden. Rond die tijd zal volgens hem ook contant geld verdwijnen. ,,Steeds meer mensen betalen elektronisch. Wanneer het grootste deel van het geld zo wordt overgemaakt, wordt contant geld te duur voor een overheid.''

Dat is niet per se een goede ontwikkeling, zegt Mollinga. ,,Alles wat elektronisch is, is traceerbaar. Met contant geld zijn mensen anoniem. Zonder cash zullen we ons realiseren dat onze vrijheden zijn ingeperkt, dat er geen alternatief meer is. Dan worden mensen zich bewust van de waarde die munten en biljetten hebben.''

Award

Met zijn idee won Mollinga de Nederlandse strijd om de James Dyson Award, een prijs die is vernoemd naar de Britse uitvinder van onder meer de zakloze stofzuiger en een handdroger voor toiletruimtes. Als nationale winnaar krijgt Mollinga een bedrag van 2250 euro. Hij gaat nu naar de internationale competitie. De winnaar daarvan, die op 26 oktober wordt bekendgemaakt, wint 35.000 euro. Mollinga wil dat geld gebruiken om zijn ontwerp werkelijkheid te kunnen maken.