De ontslagvergoeding is opmerkelijk, omdat aanvankelijk de indruk was gewekt dat Molengraaf uit eigen beweging was opgestapt. In dat geval zou hij geen recht hebben op de vergoeding die bestaat uit een doorbetaalde opzegtermijn van zes maanden en een volledig jaarsalaris.

’In goed overleg’

Een woordvoerder van Alliander bevestigt na berichtgeving van RTL dat het vertrek ,,in goed overleg, maar op initiatief van de raad van commissarissen van Alliander" tot stand is gekomen. Daardoor heeft Molengraaf contractueel recht op de vergoeding van in totaal 517.000 euro.

Over de exacte reden van het vertrek doet Alliander geen mededelingen. Molengraaf werd tijdens zijn sabbatical tijdelijk vervangen door operationeel directeur Ingrid Thijssen, die in 2016 nog topvrouw van het jaar werd. Zij is inmiddels de definitieve vervanger van Molengraaf.

Staatsbedrijf

Eerder ontstond al ophef over de beloningen bij Alliander voor onder meer Molengraaf, die ver boven het inkomen van een minister liggen. Bestuurders van staatsbedrijven mogen niet meer dan een ministerssalaris mee naar huis nemen, maar Alliander is formeel geen staatsbedrijf.