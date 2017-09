KLM maakt 'strippenkaart'

'Het is voor klanten die bijvoorbeeld een tweede huis hebben in Frankrijk of een aantal keren per jaar naar een studerend kind in het buitenland reizen en daarnaast nog een stedentrip maken. Zij kunnen maximaal 30 vluchten boeken voor dezelfde prijs. Maar een kleine ondernemer die af en toe in het buitenland moet zijn kan hier mee uit de voeten”, zegt directeur Harm Kreulen van KLM Nederland. De strippenkaart geldt alleen voor routes in Europa.

Flexibiliteit

De klant kan meerdere bestemmingen kiezen in verschillende ‘bundels’, die een jaar geldig zijn. Hoe simpeler de bundel, hoe goedkoper de prijs. Verder is de flexibliteit in het boeken ook belangrijk in de prijsbepaling. “We zijn de eerste in Nederland die dit introduceert. Er was er altijd wel vraag naar, maar het was tot nu toe technisch lastig om uit te voeren”, zegt Kreulen. De strippenkaart is vanaf begin oktober verkrijgbaar en wordt ook bij Air France, de zustermaatschappij van KLM geïntroduceerd.

Extra geld

KLM houdt rekening met een minimale omzet van €10 miljoen in het eerste jaar van de ‘strippenkaart'. Voordeel voor de luchtvaartmaatschappij dat ze hierdoor weer extra geld in het laatje kan krijgen. De klant kan namelijk ook vooruitbetalen en hoeft maar één keer boekingskosten te betalen. Die zijn een grote ergernis bij reizigers. Verder is bij losse boekingen is maar de vraag of de reiziger weer bij KLM uitkomt in de enorme prijzenslag in de luchtvaart.

“Hiermee onderscheiden we ons weer van de concurrentie in Europa”, zegt de KLM-baas. De luchtvaartmaatschappij moet opboksen tegen prijsvechters als Eurowings, Ryanair en Easyjet.