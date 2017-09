Meer schade door fraude met betalen

In de eerste zes maanden dit jaar steeg de totale schade hier met een kwart tot circa 6,8 miljoen euro ten opzichte van de tweede jaarhelft van 2016, melden de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en Betaalvereniging Nederland

De grootste schadepost blijft de verloren en gestolen bankpas. Die bezorgden de banken een rekening van 1,8 miljoen euro, 14 procent meer dan een halfjaar geleden. Ook de kosten voor fraude met automatische incasso's, handmatige betaalopdrachten en valse aanvragen van betaalpassen liepen op. De kosten voor bedrog met internetbankieren vielen wel lager uit.

Volgens de banken was er begin dit jaar over het algemeen sprake van een verschuiving van fraude met elektronische betaalmiddelen naar 'ouderwetse' valsheid in geschrifte en fraude in het postcircuit. De banken hebben de controle op deze fraudevormen verder aangescherpt.

Verder merken de financiële instellingen een toename van fraude met valse e-mails, valse apps en valse websites van derden. Ook via marktplaatsen worden consumenten vaker opgelicht, terwijl criminelen ook vaker werk maken van identiteitsfraude. De banken roepen consumenten en bedrijven op ,,onverminderd waakzaam" te blijven.

Volgens de NVB en Betaalvereniging Nederland, was de schade vorig jaar ’ historisch laag’ waardoor een kleine toename nu tot relatief grote schommelingen leidt.