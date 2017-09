Wie denkt dat het loont om een betalingsachterstand te hebben om zo hulp te krijgen, komt echter bedrogen uit. „Wie in de hulpverlening zit, dient al zijn financiën over te geven. Vervolgens regelt de hulpverlening hoeveel geld er per week overblijft dat mag worden uitgegeven”, legt Ilse Oldenburger van BFS uit.

Bovendien houdt het budgetbeheer in dat uit het inkomen van de verzekerde reserveringen worden gemaakt voor kosten die later gaan worden gemaakt. Zorgkosten zoals het eigen risico bijvoorbeeld.

Kosten beperkt

Alle verzekerden profiteren uiteindelijk van de maatregel: de zorgkosten worden beter in toom gehouden, wat ten goede komt aan de zorgpremie: die zal daardoor minder snel stijgen.

„Mensen die schulden hebben, ervaren vaak stress. Daardoor komen ze bijvoorbeeld vaker bij een psycholoog. En ze hebben vaak geen aanvullende verzekering voor bijvoorbeeld de tandarts. Dat vergroot de kans dat de kaakchirurg er op een gegeven moment aan te pas moet komen. Reguliere controles hadden die dure behandeling kunnen voorkomen”, aldus Henriëtte Setz, directeur Klant en Operatie bij Menzis.

Verzekerden die staan geregistreerd bij regeluitvoerder CAK komen voor de hulp in aanmerking. „Zij krijgen een vrijblijvend aanbod. Accepteren ze dat, dan komen ze in budgetbeheer bij BFS en worden ze uit de regeling van het CAK gehaald”, legt Setz uit. Mensen worden als wanbetaler geregistreerd bij het CAK op het moment dat deze zes maanden of langer geen premie hebben betaald.

Over streep

Het is de bedoeling dat de verzekerden na twee jaar vrij zijn van schulden bij de zorgverzekeraar en dat ze hebben geleerd beter met geld om te gaan.

Om verzekerden over de streep te trekken, worden schulden die uitstaan bij de zorgverzekeraar na één jaar kwijtgescholden. Ilse Oldenburger van BFS: „Na nog een jaar worden ook de incassokosten en de proceskosten bij de deurwaarder kwijtgescholden. De verzekerde begint dus na twee jaar budgetbeheer met een schone lei.”

Menzis is niet de enige verzekeraar die budgetbeheer aanbiedt. CZ maakte begin dit jaar bekend 250 gezinnen in Den Haag te gaan helpen met het afbetalen van hun schuld.

