Europees Hof buigt zich over webcamseks

De zaak die de Hoge Raad aan het Europees Hof heeft voorgelegd, gaat over webcamsessies met modellen die op de Filipijnen werken. Die zijn in dienst van een Nederlands bedrijf, dat dus ook hier omzetbelasting afdraagt.

De Belastingdienst hier vindt dat ook de btw over die sessies in Nederland moet worden afgedragen. Hier wordt immers voor de ’vermakelijkheidsactiviteit’ betaald, aldus de fiscus.

Bij het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch kreeg de belastinginspecteur het deksel op de neus: de dienst vindt op de Filipijnen plaats, en dus moet dáár de btw geheven worden, aldus de raadsheren. De Belastingdienst is tegen die uitspraak in cassatie gegaan, en nu ligt de zaak dus bij de Hoge Raad.

Die wil, voordat ze uitspraak doet, advies hebben van het Europees Hof. Mocht die bepalen dat de btw in Nederland moet worden afgedragen, dan kost dat de Nederlandse ondernemer meer dan €60.000.