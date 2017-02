Belasting betalen in andere gemeente

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) heeft nu uitgerekend waar mensen meebetalen aan precario, melden de Gelderlander en TaxLive.nl.De precario moet onder meer worden opgehoest door elektriciteitsnetbeheerders, voor de stroomkabels die onder de grond liggen. Zij moeten de kosten verdelen onder alle klanten.

Zo betalen inwoners van Ameland, Hollands Kroon en Den Helder mee aan de belasting in Ede. Een inwoner van de gemeente Bronckhorst betaalt geen precario in de eigen gemeente, maar wel in Haarlemmermeer, Dongeradeel en Schagen. Het gaat vaak om enkele tientjes per jaar