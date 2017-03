Dat zegt gebiedscommissievoorzitter Frank Schellenboom. Hij heeft een ongevraagd advies naar het Rotterdamse college gestuurd waarin hij voorstelt de hondenbelasting volledig af te schaffen voor zijn gebied.

„Het hondenbeleid moeten we aanpassen doordat de bebouwde komgrens is veranderd. Alle ingebrachte ideëen van onze inwoners en ons zijn door de uitvoerende dienst Stadsbeheer rechtstreeks naar de prullenbak verwezen”, verzucht Schellenboom.

„We mogen wel betalen maar er wordt niets voor ons gedaan. We mogen wel losloopgebieden aanwijzen in de bebouwde kom maar krijgen geen afzettingen of borden ervoor. Ook de hondenpoepzuiger is wegbezuinigd want die moet uit Hoogvliet komen en dat is te duur. Schaf dan de hondenbelasting maar af.”

Rotterdam int wel de belastingen maar vertikt het volgens Schellenboom om een fatsoenlijk hondenbeleid mogelijk te maken in Rozenburg. Met plichten en boetes voor hondenbezitters, maar zonder faciliteiten ziet het gebied er geen heil meer in hondenbelasting te betalen. „Tenzij er voor een goed hondenbeleid de nodige voorzieningen kunnen worden getroffen.”

Het is voor hem het zoveelste voorbeeld dat besturen op afstand niet werkt. „Op het stadhuis zijn ze wel bereid tachtig miljoen te betalen voor een nieuwe Coolsingel, maar niet twintig miljoen voor een ondergrondse kruising in Hoek van Holland. Terwijl dat om veiligheid gaat. De gemeenteraadsleden weten niet dat Rotterdam meer is dan de Coolsingel, de helft is nog nooit in Rozenburg geweest. Ik ben zeer teleurgesteld. Iedere keer weer krijgen we een trap in onze rug als we iets willen.”