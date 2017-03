Bertie en Rosita zijn dolverliefd, blijkt uit een bezoekje van Privé TV aan Berties boerderij in Zeeland. Ze verklapt dat ze in haar nieuwe relatie wél het onderspit delft...

00:59

De Syrische profvoetballer Tarek Karboutli wacht op een verblijfsvergunning in de asielopgang in Zaanstad. Zijn doel is om in Nederland te mogen voetballen, al is het bij een amateurclub. Bij de Amsterdamse voetbalclub AFC mag hij nu meetrainen.