ANWB fel tegen linkse autoplannen

De vereniging van autorijdend Nederland met 4,5 miljoen leden is vooral fel gekant tegen de komst van een spitsheffing, zoals GroenLinks en D66 voorstellen. De ChristenUnie wil net als in Londen een taks voor mensen die het gebied rond de vier grote steden binnenrijden.

„Tachtig procent van onze leden zegt: ’als ik naar mijn werk moet met de auto, is het niet eerlijk als ik daar meer voor moet betalen’. Bovendien blijven mensen dan op een ander moment rijden. Het is geen groene oplossing”, meent Van Bruggen.

Alle linkse politieke partijen willen het filespook bestrijden door automobilisten hun wagen uit te jagen met de invoering van rekeningrijden. Van Bruggen is daar huiverig voor: „We betalen in Nederland al meer dan er wordt geïnvesteerd in infrastructuur.”

Ter compensatie willen PvdA, SP en D66 wel de bestaande autobelastingen afschaffen of verlagen. Maar mensen die veel achter het stuur zitten, gaan dan alsnog netto meer betalen. De ANWB-baas zet zijn vraagtekens bij hoe realistisch de linkse plannen zijn. „Als we betalen naar gebruik invoeren, kan het nog jaren duren om alle fiscale regels aan te passen. Het gaat de files niet op korte termijn oplossen.”

GroenLinks is van alle politieke partijen kampioen ’autootje pesten’. De partij van Klaver wil naast de invoering van meerdere heffingen de autobelastingen verhogen.

Bovendien wil de milieupartij de reiskostenvergoeding schrappen en bezuinigen op asfalt, waardoor nieuwe wegprojecten moeten worden afgeblazen. Werknemers draaien zelf op voor de torenhoge prijzen aan de pomp.

Opvallend is dat de ANWB wel meewerkt aan de zogeheten mobiliteitsalliantie. Hierin spreekt de hele vervoersbranche af om gezamenlijk te pleiten voor ’betalen naar gebruik’. Een geliefde term bij politici die liever niet het woord ’rekeningrijden’ in de mond nemen. Van Bruggen stelt dat de ANWB hooguit een ’compromis’ wil sluiten.