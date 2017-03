'Nederland moet werk minder belasten'

Met deze lijst aanbevelingen komt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) vrijdag. In het rapport zet de denktank uiteen hoe in Nederland, maar ook in andere ontwikkelde economieën economische vooruitgang kan worden geboekt.

Volgens de OESO zou in Nederland de lagere belasting op werk kunnen worden gecompenseerd door hogere btw-tarieven. Verder zou het verstandig zijn als de arbeidswetgeving op de schop gaat. Nu nog worden vaste medewerkers te veel beschermd, aldus de denktank die ook pleit voor het verlagen van de ontslagvergoeding.