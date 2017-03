Ik betaal elke maand €200 kinderalimentatie. Kan ik dit bedrag nog ergens aftrekken? Voorheen kon dit wel onder de noemer levensonderhoud.

De mogelijkheid om uitgaven van levensonderhoud voor kinderen als persoonsgebonden aftrek in aanmerking te nemen, is met ingang van 2015 vervallen.

Voor de belastingheffing over 2015 en 2016 is het wel mogelijk om de contante waarde van de verplichting om kinderalimentatie te betalen als schuld in box 3 op te nemen. Om de waarde van deze schuld te berekenen, kunt u terecht op de site van de Belastingdienst.

Let op: voor de belastingheffing over 2017 geldt dat deze schuld niet meer als box 3-schuld in aanmerking kan worden genomen. Vanaf dat jaar kunt u de verplichting dus helemaal niet meer kwijt in de aangifte.

Mag ik de kosten voor woningonderhoud aftrekken?

De kosten voor bijvoorbeeld het herstellen van uw dak of nieuwe kozijnen zijn niet aftrekbaar. Heeft u echter geld geleend om de werkzaamheden uit te voeren, dan is de betaalde rente wél aftrekbaar. De schuld moet wel annuïtair worden afgelost in 30 jaar.

Ik ontvang AOW. Hoe zit het nu met de algemene heffingskorting en de ouderenkorting en hoe geef ik dat aan bij de belastingaangifte?

De algemene heffingskorting is voor werkenden een eenvoudige invuloefenening, maar de meeste ouderen hebben twee inkomens: de AOW-uitkering en een aanvullend pensioen van hun vorige werkgever. U mag zelf kiezen op welk inkomen u de heffingskorting laat toepassen, als het maar niet op allebei is.

Afhankelijk van welke keuze u maakt, krijgt u meer of minder netto-AOW en netto-pensioen uitbetaald. Goed opletten dus!

Bovenop de algemene heffingskorting komen veel AOW’ers nog in aanmerking voor een extra, inkomensafhankelijke ouderenkorting. Komt uw inkomen boven de €35.949 uit, dan krijgt u €70 ouderenkorting. Ligt uw inkomen lager, dan heeft u recht op €1187 ouderenkorting.

Heeft u een partner? Dan kan het lonen om te schuiven met inkomsten – bijvoorbeeld met het vermogensrendement in box 3. Zo kunt u maximaal van de ouderenkorting profiteren.

