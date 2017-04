Bijna 8,1 miljoen aangiften binnen

Daarmee zijn ongeveer evenveel aangiften binnen als vorig jaar. Begin april stond de teller nog 6 miljoen aangiften, een miljoen minder dan dezelfde periode vorig jaar. Het mooie weer zorgde ervoor dat mensen de administratieve klus nog even uitstelden. "Die achterstand is volledig ingelopen", aldus een woordvoerder.

Maar liefst 80% heeft de aangifte online ingevuld, via de persoonlijke pagina Mijn Belastingdienst, 5% maakte gebruik van de app terwijl ongeveer 15% van de aangiften is binnengekomen via intermediairs. Daarnaast ontving de fiscus 57.869 aangiften op papier, minder dan 1% van het totaal.

In totaal zijn ongeveer 8,6 miljoen mensen uitgenodigd en dus verplicht om aangifte te doen. Voor ongeveer zes miljoen mensen vulde de fiscus de aangifte alvast in, hiervoor werden 200 miljoen gegevens verwerkt.

Aanstaande zondag 30 april is de laatste dag dat mensen aangifte kunnen doen. Mensen die de deadline van 1 mei niet halen, moeten uitstel aanvragen. Wie ook dat uitstelt, kan mogelijk een boete van de Belastingdienst verwachten.

