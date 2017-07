Belgen vieren ’belastingbevrijdingsdag’

Bijna, want Frankrijk is alweer als laatste in Europa van de fiscus verlost, zo blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van het Institut économique Molinari in Parijs dat zich baseerde op cijfers van consultancybedrijf EY. De Fransen mogen over twee dagen, op 29 juli, hun belastingvrije feestje vieren.

Bbp

Op welke dag Tax Freedom Day valt, wordt berekend door de belastinginkomsten van een land te delen door het bruto binnenlands product. Het getal dat daar uitkomt, correspondeert met de dag in het jaar waarop een werknemer niet meer voor de staat, maar voor zichzelf werkt.

In 2015 was België met Tax Freedom Day op 6 augustus nog hekkensluiter. Dankzij een verlaging van het belastingtarief van 59,47 naar 56,90%, kwamen de Belgen in 2016 op 27 juli terecht. Boven de Fransen die als sinds 2015 op 29 juli staan en daarmee nu de hoogste belastingdruk in Europa hebben.

Nederland

Het fiscusvrije feestje voor Nederland is al voorbij. Het vond dit jaar plaats op 20 juni, net als in 2016. Toen werd die plek gedeeld met Slowakije. Dit jaar zijn daar Roemenië, Tsjechië Letland en Litouwen bijgekomen. Daarmee zijn er 14 landen met minder belastingdruk dan Nederland, waaronder Denemarken, Groot-Brittannië en het land met de minste belastingdruk Cyprus.

Er zijn tien landen waar meer belasting wordt betaald, waaronder Italië, Griekenland, Duitsland en dus ook België en Frankrijk.