’Vergoeding belaagd door Belastingdienst’

Volgens de SP in de provincie Groningen worden de bewoners ‘belaagd door de Belastingdienst en andere uitkerende instanties’, meldt Dagblad van het Noorden. Omwonenden van het windpark Delfzijl-Zuid uit Nieuwolda en Wagenborgen hebben recht op €1000 compensatie uit een gebiedsfonds.

Bewoners die aanspraak maakten op het fonds werden fiscaal aangeslagen op het ontvangen bedrag of gekort op hun uitkering. ,,Wij vinden dat niet kunnen. Kan hier iets aan gedaan worden?’’, vroeg SP-Statenlid Marieke Bootsma-Kamp tijdens de commissievergadering op het provinciehuis. Groenlinks-gedeputeerde Nienke Homan gaf aan het eens te zijn, de provincie gaat achter de situatie aan.

Rob Rietveld van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) zegt dat compensatie niet fiscaal belast is. ,,Het is geen inkomsten uit arbeid, dus geen box 1. Het is ook geen vermogen (box 3) en geen aanmerkelijk belang (box 2). Zou alleen schenkingsbelasting kunnen overblijven, maar het wordt niet als een schenking gezien.”

Volgens Rietveld is het fiscale aspect van de compensatie onderzocht door energieleverancier Nuon vanwege het windmolenproject Wieringermeer. Dat neemt niet weg dat een ontvanger gekort kan worden op zijn uitkering van het UWV of bijstandsuitkering.

