Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Belegger blijft optimistisch

35 min geleden

Veel economische seinen staan op groen; wereldwijd is het vertrouwen onder consumenten én ondernemers behoorlijk groot. „En dat zie je terug bij de beleggers in Nederland want zij blijven onverminderd positief”, vertelt Bob Homan, hoofd ING Investment Management.