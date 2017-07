Lekker hoor, vakantie. Maar een paar weken er tussen uit kan eindigen in een nachtmerrie als je je pinpas kwijtraakt of wordt gestolen. Mensen worden in een onbekende omgeving makkelijker en sneller afgeleid.

Let daarom goed op je bankbas en controleer altijd of na het betalen de eigen pas wordt teruggegeven. Dat advies gaat ook op voor mobiele pinautomaten zoals die in restaurants vaak worden gebruikt. Stop zélf de betaalpas er in en haal deze er ook zelf weer uit. De kans bestaat anders dat de pas wordt omgewisseld. Omdat er is gepind, is de code bekend en dat betekent kassa voor de crimineel.

Op de grond

Een andere succesvolle truc van criminelen is de waarschuwing dat er geld op de grond is gevallen, net nadat je bankbiljetten uit de pinautomaat rollen. Als je bukt om het geld op te rapen, verwisselt een handlanger snel je betaalpas voor een andere in dezelfde kleur. Omdat de handlanger de pincode heeft afgekeken, kunnen de daders met de buitgemaakte betaalpas betalingen en opnames verrichten.

Consumenten doen er goed aan om het meldnummer van hun bank onder meer in hun mobiele telefoon op te slaan. Mocht je pinpas, portemonnee of handtas zijn gestolen, bel dan onmiddellijk de bank om de pas te blokkeren. Op die manier kunnen anderen er geen geld meer mee opnemen. Bel ook eerst het meldnummer van de bank als de geldautomaat de betaalpas of creditcard heeft ingeslikt. En doe bij verlies, diefstal of fraude aangifte bij de politie, ook in het buitenland.

Portemonnee kwijt

Wie zijn portemonnee is kwijtgeraakt buiten Nederland, heeft uiteraard toch geld nodig. Banken boeken in dat geval vaak geld over van de eigen rekening naar een buitenlands bankkantoor, waar het geld dan contant kan worden opgenomen. Om het geld te kunnen ophalen, moet wel een geldig identificatiebewijs (geen rijbewijs) kunnen worden getoond.

Om de schade te beperken, is het een idee om een zo laag mogelijk maximumbedrag in te stellen dat per dag of per week mag worden opgenomen. Bij de meeste banken kan dat. Mochten criminelen de kans hebben gezien er met de bankpas en pincode vandoor te gaan, dan kunnen ze niet al te veel geld opnemen.

Verzekerd of niet?

Over het algemeen vergoeden banken de schade voor consumenten die netjes en zorgvuldig hebben gehandeld. Maar voor iemand die bij zijn pinpas een briefje heeft met daarbij de pincode wordt het lastiger om het geld terug te krijgen.

Betalen buiten Europa

De meeste banken blokkeren passen voor betalen en geld opnemen buiten Europa om zo fraude tegen te gaan. Wie bijvoorbeeld naar Amerika gaat, moet zijn betaalpas ’aanzetten’. Dit kan via internetbankieren, telefonisch of door even langs te gaan bij een bankkantoor. Welke landen tot Europa wordt gerekend en welke niet, verschilt overigens wel per bank. Wel handig om dit voor de vakantie te weten!