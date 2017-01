De grootste Britse supermarktketen, met 3500 winkels, erkende als eerste grote retailer dat vrouwen teveel hebben betaald.

Tesco stopte maandag met het verschil in prijzen voor dezelfde scheermesjes.

Het is volgens Britse marketingdeskundigen de eerste grote stap naar gelijke prijzen voor hetzelfde product, hoewel in een andere verpakking. Drogisterij Boots paste vorig jaar enkele, maar niet alle prijzen voor gelijksoortige producten aan.

Fors duurder

Uit onderzoek van de Fawcett Society in 2015 bleek dat supermarktketen Morrisons vrouwen gemiddeld 56% meer rekende voor bad- en doucheproducten die in een andere verpakking voor mannen in het rek stonden.

Bij Sainsbury was die premie 22%, bij Tesco 24% en voor producten van de keten Asda 22%. Bij Waitrose-winkels daarentegen was er geen verschil.

De Fawcett Society richtte haar pijlen op de vier grote ketens omdat die 70% van de markt bezitten.

Roze mesjes

Dat gebeurde na talloze acties van de Britse juriste Paula Sherriff, nadat bleek dat vrouwen twee keer zoveel betalen voor roze scheermesjes, die verder niet verschillen in kwaliteit van de scheermesjes voor mannen.

De Independent ontdekte eerder een genuanceerder beeld: mannen betalen voor bepaalde huidverzorgingsproducten aanzienlijk meer dan vrouwen.