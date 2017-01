“Voor verzamelaars is dit een ongekende ramp!”, zegt Martijn Bulterman, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren (NVPH). Hij ziet niet alleen het geliefde dagstempel verdwijnen van de zegels, ze worden met een kras ook ‘effectief kapotgemaakt’. “De zegels hebben dan geen enkele verzamelwaarde meer. Een postzegel die met de pen is ontwaard, kan linea recta de prullenbak in.”

PostNL heeft sinds 1 januari de handstempels op postkantoren en andere locaties laten vallen. Alle poststukken met barcode of gefrankeerd met postzegels, worden daar niet meer afgestempeld maar voorzien van wat inkt uit een doodgewone pen. Alleen via de verzamelaarsdienst Collectclub van PostNL kunnen verzamelaars hun postzegels nog laten stempelen, maar deze optie neemt de NVPH niet serieus. Het levert veel rompslomp op en de afstempeling is ‘eenvormig en identiteitsloos’. In sorteercentra wordt nog wel gestempeld maar van deze gedateerde metalen rolstempels worden verzamelaars ook niet vrolijk.

Postfris

"PostNL zegt dat dit efficiënt is, maar voor verzamelaars in zowel Nederland als het buiteland is dit verschrikkelijk", zegt Marike Timmermans, woordvoerder van de NVHP. "Een postfris zegel zonder stempel is het meeste waard. Daarna komen zegels met dagstempel. Een postzegel met een kras is niets waard", legt Timmermans uit.

Voorman Bulterman snapt er niets van. “De populariteit van persoonlijke postzegels neemt dag na dag toe. In het buitenland krijgt de postzegel veel meer waardering en wordt de waarde erkend. Er is geen enkel land waar er zo belabberd wordt omgegaan met de postzegel als in Nederland.”