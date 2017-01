Schaarste vrije uitloopei

Vanwege de zeer besmettelijke vogelgriep zijn kippen die normaal buiten mogen rondscharrelen opgehokt. Na twaalf weken mogen de eieren van deze hennen niet meer worden verkocht als ’vrije uitloop’.

Dat betekent een ramp voor pluimveehouders, want de opbrengst van deze eieren zal daardoor met een aantal centen dalen. Dat gaat een gemiddelde ondernemer tienduizenden euro’s kosten. Bovendien komt er een overschot aan gewone scharreleieren, want onder deze categorie gaat de ’vrije uitloop’ vanaf 1 februari vallen.

Er was nog even hoop dat de Europese Commissie de termijn van twaalf weken zou verlengen, maar staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) laat weten dat het niet gelukt is. „We werken nog aan een alternatief scenario”, aldus de bewindsman. Waarschijnlijk maakt hij vandaag bekend of dat gaat lukken.

Duidelijk is dat de ophokplicht niet op tijd kan worden opgeheven. Deze week is er weer een nieuw geval van vogelgriep ontdekt in een Duits grensgebied.

Hennie de Haan van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders stelt dat er ook nog in Brussel aan de touwtjes wordt getrokken. „Het is niet zo dat er vanaf 2 februari helemaal geen vrije uitloopeieren meer zijn. Er blijft een kleine stroom gelegd worden door hennen die nog niet twaalf weken eieren binnen hebben gelegd.”