Europese afspraken daarover zijn per vrijdag opgenomen in de Nederlandse wet. Dat meldt de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Door de nieuwe regels kan een oordeel van de ACM over kartelafspraken gebruikt worden als bewijs in een claimprocedure. Ook kan indirecte schade, waar consumenten vaak de dupe van worden, makkelijker worden verhaald. Ten slotte kan bewijsmateriaal over een kartel makkelijker bij de ACM worden opgevraagd.

Bedrijven en consumenten kunnen gedupeerd worden door kartels, doordat samenwerkende bedrijven bijvoorbeeld de prijs van een product of dienst kunstmatig hoog houden. In sommige gevallen wordt daardoor jarenlang te veel betaald. Een claim indienen kan zelfstandig of via een claimorganisatie of branchevereniging.