In de afgelopen vijf jaar steeg het aantal voedsel- en drankenproducenten met minder dan vijf medewerkers naar 3660, een groei 45%. Daarmee groeit deze categorie harder dan de totale sector die met 21% is gegroeid, zo meldt ABN Amro.

Door de stijgende vraag naar speciaalbieren, steeg het aantal kleine bierbrouwerijen ‘explosief’, met maar liefst 430%. Aangejaagd door de populariteit van thuisbakken, nam met 46% groei ook het aantal producenten van bakkersproducten, zoals cakes en taarten, fors toe. Voorlopig is de opmars van de kleine voedselproducent nog niet ten einde, verwacht ABN Amro. De komende twee jaar groeit deze groep ondernemers met 7% tot boven de 4100 bedrijven eind 2018.

Producten van de kleine voedselproducenten zijn vaak te vinden in de speciaalzaak of ze leveren via een horecaservice of rechtstreeks via hun eigen winkel, online of fysiek. Ook liggen hun producten vaker in het schap van supermarkten die zich willen onderscheiden met een uniek assortiment.

Consumenten geven steeds meer uit en aan voeding en dranken en willen meer variatie in eten en drinken. Daarmee zijn ze minder loyaal en moeten voedselproducenten blijven vernieuwen. Tot nu toe lukt het de ondernemers in te spelen op verschillende foodtrends, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid en voldoen ze aan verschillende behoeftes, zoals duurzame en ambachtelijke producten.