'Webshoppen in China valt niet tegen'

58 min geleden

AMSTERDAM - Onlineshoppen in China is in veel gevallen de moeite waard. Dat is de conclusie van de Consumentenbond na onderzoek onder 1666 panelleden. Acht op de tien ondervraagden zeggen in de toekomst nog wel eens gebruik te maken van een Chinese webwinkel, ondanks miskopen, taalbarrières en de langere levertijd.