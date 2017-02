premium

Pilsje in café wordt dure hobby

22 min geleden

De gemiddelde prijs van een pilsje in het café gaat rap richting de 2,50 euro. In 2016 kostte het gerstenat al 2,43 euro per glas van 30 centiliter, tegen 2,38 euro in 2015, maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag bekend. Dezelfde hoeveelheid pils in de supermarkt kost 45 cent.