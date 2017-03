Wie begin mei getuige wil zijn van de wedstrijd op Woudestein, betaalt meer dan €300 voor een zitplaats, blijkt op de website Viagogo. Op die officiële ’ticketmarktplaats’ kunnen seizoenkaarthouders hun plek in het stadion aan anderen verkopen.

Ter vergelijking: wie een maand eerder in hetzelfde vak naar Excelsior - FC Utrecht wil kijken, is per kaartje €17 kwijt.

Met nog zeven wedstrijden te gaan heeft Feyenoord op dit moment zes punten voorsprong op naaste belager Ajax, en een veel beter doelsaldo. Over twee weken spelen de twee clubs de klassieker in de Amsterdam ArenA.

Foto: Viagogo

Mocht Feyenoord na de uitwedstrijd bij Excelsior nog geen kampioen zijn, dan heeft het nog een kans in de slotronde van de eredivisie. Dan speelt de Stadionclub in de eigen Kuip tegen Heracles Almelo.