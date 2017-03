Een laatste rustplaats in Limburg is met gemiddeld €1852 per eenpersoonsgraf ruim de helft goedkoper dan eentje in de provincie Utrecht – daar kost een eenpersoonsgraf gemiddeld €3945,60, blijkt uit onderzoek van uitvaartverzorger Monuta. De duurste graven liggen echter in Leiderdorp. Die Zuid-Hollandse gemeente is, net als vorig jaar, koploper met €7909. Dat graf heeft wel een huurperiode van dertig jaar.

Gemiddeld kost een graf dit jaar €3110, aldus Monuta. Dat is een stijging ten opzichte van vorig jaar, toen een graf nog gemiddeld €3039 kostte. Wie écht goedkoop uit wil zijn, moet in Hoogezand begraven worden. Een plek op de begraafplaats Knijpslaan in de Groningse gemeente, met een huur van twintig jaar, kost €740.