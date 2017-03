Dat blijkt uit onderzoek door de universiteit Wageningen (Food & Biobased Research) in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. THT vervangen door Lang Houdbaar leidt tot nog minder verspilling: dan gooiden deelnemers aan het onderzoek 31% minder weg.

Overbodig

Staatssecretaris Martijn van Dam gaat de uitkomst van het consumentenonderzoek bespreken met de partijen die eind januari tijdens de Nationale Voedseltop afspraken het probleem aan te pakken. Hij hoopt op concrete initiatieven tegen voedselverspilling die ontstaat door overbodige houdbaarheidsdata.

Het ministerie ziet de bevindingen ook als ruggensteun in de discussie met de Europese Unie over het schrappen van THT op bepaalde lang houdbare producten. In de strijd tegen voedselverspilling pleit Nederland al enige tijd voor een uitbreiding van de Europese lijst producten waarvoor geen houdbaarheidsdatum nodig is. De Europese Commissie wil "bewijs" dat het weglaten van een datum van invloed is op het weggooigedrag van consumenten.

Bedorven

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) stelde al dat met een betere uitleg over de houdbaarheid van producten voedselverspilling kan worden voorkomen. Veel consumenten gooien, vaak onterecht, voedsel direct na verloop van de THT-datum weg. Dat een product over de houdbaarheidsdatum gaat, betekent niet automatisch dat het direct is bedorven, aldus het CBL. Voor verpakkingen die geopend zijn, geldt de vermelde houdbaarheidsdatum echter niet meer.