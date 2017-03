De Hoofddorpse vestiging is een van de twintig filialen die in april dichtgaan. Albert van Wijk, die „letterlijk even een kijkje” komt nemen, herinnert zich nog de begindagen. „De politie was er erg blij mee, omdat je niets mee kon nemen.”

Klanten schrijven artikelnummers op een briefje en leveren dat bij de kassa in, waarna hun producten met een lift naar beneden komen. In de glazen kasten staat van alles, van tosti-ijzers tot babyfoons. „Echt een mooie winkel”, zegt Kalin Ivanov. „Ik vind het niet leuk dat ie dichtgaat.” Cor van der Pollen bindt een scheerapparaat achter op zijn fiets. „Het is vervelend. Je hebt steeds minder keus.”

In de koopjesbak liggen schroevendraaiers, plamuurmessen en timmermanswiggen. Hennie Polman-Paat bekijkt een pakje. Ze komt hier maandelijks met haar nicht.

Met lege handen komen Anja en Joop Zuiderduin naar buiten. Een waterdicht dameshorloge moeten ze ergens anders zien te scoren. „Het is jammer dat deze winkel verdwijnt”, zegt Joop. „Ik ben niet zo voor online. Het is wel makkelijker, maar als we dat allemaal doen, kun je alle winkels opdoeken.”

Achmed Ayt, die regelmatig komt voor computerspullen en huishoudelijke artikelen, gaat de winkel missen. „Maar ze moeten naar voren kijken en met hun tijd meegaan.” De verkoopster baalt. „Je werkt hier zo lang, het valt je rauw op het dak. Maar we mogen niets loslaten.”