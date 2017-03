Een Duitse rechter oordeelt in een zaak tegen Air Berlin dat deze eenzijdige voorwaarden in reisovereenkomsten in het nadeel van de consument en dus verboden zijn.

Grote gevolgen

„Deze uitspraak van de rechtbank in Berlijn heeft grote gevolgen voor de Nederlandse reiswereld. Het betreft Europees recht. Zodra een vliegtoerist hier achteraf zo’n toeslag aan zijn broek krijgt, stappen wij ook naar de rechter”, zegt jurist Frans de Bray van reizigersorganisatie ReisRecht. Het gaat volgens hem ondermeer om brandstoftoeslagen die later op de eerder afgesproken reissom worden gelegd.Volgens De Bray lijken reisbranchevereniging ANVR, de Consumentenbond en de luchtvaart onder één hoedje te spelen met ondeugdelijke consumentenvoorwaarden. „Als je geboekt hebt, is de koop gesloten, vinden wij.”

'Volksverlakkerij'

ANVR-manager Frank Radstake stelt dat de toerist altijd nee kan zeggen tegen tussentijdse prijsverhogingen. „Dan krijgt hij zijn geld terug.” De Bray noemt dat volksverlakkerij. „De vakantie vlak voor vertrek annuleren is geen optie, omdat er dan alleen dure alternatieven zijn. ”