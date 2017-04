Het totale aantal onlineaankopen ging vorig jaar met 22 procent omhoog tot 174 miljoen. Verreweg het grootste aantal onlineaankopen wordt nog via de laptop of desktop gedaan (74 procent). De tablet is goed voor 14 procent en het aandeel van de smartphone ging naar 9 procent, met 14,9 miljoen transacties in 2016.

Volgens het onderzoek wordt de smartphone vooral gebruikt voor het kopen van producten op het gebied van media en entertainment, telecom en mode. Het gemiddelde aankoopbedrag op de smartphone bedroeg vorig jaar 68 euro, tegen 56 euro in 2015.