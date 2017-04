Wordt gekeken naar de benzineprijs in Nederland, dan betaal je gemiddeld €1,70 voor een liter Euro 95. Het goedkoopst tank je in de Oost-Europese landen, maar in België betaal je voor een benzinetank van 50 liter al 15% minder.

In Duitsland scheelt het al snel 17% met een volle tank in ons land, zo heeft UnitedConsumers berekend. Wie door Luxemburg reist, kan het beste met tanken wachten totdat dat land is bereikt: de benzineprijs ligt daar 30% lager.

Meer prijsverschillen vind je op de kaart hieronder: