Consument trapt in bankpassmoes

Fraudehelpdesk waarschuwt voor een smoes waarmee consumenten al maandenlang in de luren worden gelegd. Zij krijgen een mail van de bank waarin staat dat hun bankpas is verouderd. Door meteen een aanvraag te doen voor een nieuw exemplaar, zou de consument de pinpas gratis kunnen ontvangen. Wie langer wacht, zou moeten betalen voor de pas.

Eerder werd rekeninghouders gevraagd hun bankpas op te sturen, maar tegenwoordig volstaat het klikken op een link die leidt naar een valse website waar consumenten hun gegevens moeten invullen. Daarmee kunnen de oplichters inloggen bij online bankieren van het slachtoffer en geld van de rekening wegsluizen.

De bankpastruc is niet nieuw, Fraudehelpdesk ziet deze al sinds september 2015 veel voorbijkomen. De phishingmails zijn volgens de organisatie nog steeds effectief, zo blijkt het aantal valse e-mails dat wordt verstuurd. Van de 600 duizend valse e-mails die Fraudehelpdesk in 2016 ontving, bevatten 8371 mails de term ’bankpas’. Bij Fraudehelpdesk meldden zich enkele slachtoffers die tienduizenden euro’s lichter werden door de oplichterspraktijken.

Ook bij de Consumentenbond worden phishingmails over bankpassen gemeld. Een valse e-mail onder de naam van ABN Amro, rept over een verbeterde betaalpas die aangevraagd kan worden. In een nepmail die van Rabobank afkomstig lijkt, worden consumenten eerst gewaarschuwd voor criminelen voordat ze gevraagd wordt een nieuwe bankpas aan te vragen. De valse e-mails worden verstuurd onder naam van vrijwel alle bekende Nederlandse banken.