Met een telefoontje naar 0900-1824 van MyOffice waren de 3522 bellers gemiddeld €2,98 per persoon kwijt. In de periode 1 september 2016 tot 28 oktober 2016 is het schadebedrag opgelopen naar €10.500, zo blijkt uit onderzoek van de ACM. MyOffice, dat sinds 2012 actief was, heeft zijn activiteiten inmiddels beëindigd.

Aanbieders van informatiediensten als MyOffice mogen zelf bepalen welke tarief zij hanteren, dit ligt vaak boven de belkosten naar een gewoon nummer. Zo betalen bellers bij doorschakeldiensten de hogere kosten voor het doorverbonden gesprek met een ander nummer. De kosten van een gesprek via een doorverbinddienst kunnen zo ongemerkt hoog oplopen. Vorig jaar kwamen deze diensten via een 0900-nummer al negatief in het nieuws omdat consumenten vaak niet doorhebben dat zij na het doorverbinden nog steeds het hoge tarief betalen.

De 0900-nummers worden ook gebruikt voor klantenservices. Voor het bellen naar een klantenservice geldt het maximale tarief van €1 per gesprek. Dit verandert in juli 2017, dan mogen er geen kosten in rekening worden gebracht bovenop de reguliere gesprekskosten.