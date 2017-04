Dat oordeelde de Rechtbank Rotterdam vandaag in een rechtszaak tussen T-Mobile en de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Volgens de rechtbank is het 0-tarief voor streamingsdiensten inderdaad verboden in de Nederlandse Telecommunicatiewet, maar is Nederland niet bevoegd dit te regelen vanwege de Europese netneutraliteitsverordeling.

Bij het 0-tarief of zero rating wordt het dataverkeer van bepaalde diensten niet in rekening gebracht. Onder Nederlandse wetgeving is dat niet toegestaan omdat telecomproviders hun klanten dan kunnen sturen in het gebruik van diensten. De Europese regels rond netneutraliteit zijn minder strikt dan de Nederlandse.

In oktober vorig jaar lanceerde T-Mobile bewust Datavrije Muziek en beriep zich hierbij op de Europese netneutraliteitsverordening. De ACM legde de provider een dwangsom op van €50.000 per dag waarop T-Mobile in beroep ging.