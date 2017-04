Volgens de stichting Lightrec is de toename onder meer te danken aan de uitbreiding van het inzamelnetwerk. Ook voorlichting binnen de bouw- en sloopsector speelde een rol.

Inzamelbak

LightRec is een initiatief van producenten en importeurs van lichtbronnen met als doel het milieuverantwoord inzamelen en recyclen van verlichtingsapparatuur. Dat gebeurt via uitvoeringsorganisatie Wecycle.

Momenteel is volgens de organisatie in vrijwel elke supermarkt of doe-het-zelfzaak een Wecycle-inzamelbak te vinden. In totaal zamelde LightRec via Wecycle 1,8 miljoen kilo lampen in, waaronder 1,3 miljoen kilo aan tl-buizen en 0,3 miljoen kilo aan spaarlampen. Naast lampen zamelde Wecycle 2,1 miljoen kilo aan armaturen in, zeker 11 procent meer dan vorig jaar.