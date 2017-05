Geen vergoeding bij vertraging door vogel

Zoals slecht weer en een terroristische aanval, buitengewone omstandigheden zijn, is een botsing met een vogel dat ook, aldus het Hof van Justitie van de Europese Unie in een arrest over een vertraagde vlucht van Travel Service. Consumenten kunnen bij een vertraging van langer dan drie uur in aanmerking komen voor compensatie van de luchtvaartmaatschappij, maar dit geldt niet bij buitengewone omstandigheden.

Een Tsjechische rechter legde het Hof de vraag voor of een botsing met een vogel als buitengewone omstandigheid kan worden gezien die luchtvaartmaatschappijen ontslaat van de verplichting om compensatie te betalen. Dit naar aanleiding van de vijf uur vertraging die een koppel opliep tijdens een vlucht van Travel Service. Het koppel eiste een vergoeding van €250 voor de vertraging op grond van Europese regels.

Extra controle

Hoewel het Hof de botsing met de vogel als buitengewone omstandigheid ziet, moet Travel Service wel de €250 aan compensatie betalen. Na een aanvaring met een vogel, moet een toestel worden gecontroleerd waardoor een vlucht vaak vertraging oploopt. Maar Travel Service had voor de aanvaring met de vogel ook een technisch mankement dat tijd kostte. Daarbij voerde het na de botsing met de vogel een extra controle uit om er zeker van te zijn dat het toestel luchtwaardig was.

Volgens het Hof had de vertraging door het technisch mankement en de extra controle kunnen worden voorkomen, waarmee compensatie op zijn plaats is, luidt het arrest.