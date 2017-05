In de tv-commercial stelt Hypotheek24 dat het voor €650 alle aanbieders vergelijkt en de laagste rente biedt. Dat is misleiding, aldus de RCC, omdat niet alle hypotheken via Hypotheek24 kunnen worden afgesloten.

Na de klacht van de Consumentenbond had Hypotheek24 haar spotjes al aangepast. Dat was volgens de RCC niet genoeg.