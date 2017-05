Spitsreizigers zonder zitplaats eisen geld terug

Deze tienduizend gedupeerden hebben zich verenigd bij ConsumentenClaim. Die heeft NS bij de rechtbank Midden Nederland in Utrecht gedagvaard. Later in de zomer bepalen de rechters een zittingsdatum.

Dat zegt directeur Stef Smit van deze specialist in massaclaims. „In werkelijkheid hebben veel meer spitsreizigers elke dag last van overvolle treinen. Het claimbedrag kan verveelvoudigen. NS blijft in gebreke, daarom klagen wij de spoorvervoerder aan.”

Eén van die tienduizend mensen treedt volgens Smit formeel op als eiser in de rechtszaak tegen NS. „Hij heeft een dagboek bijgehouden, getuigen en bewijsmateriaal verzameld, zoals foto’s en filmpjes.”

Daaruit blijkt dat eiser in de helft van de treinritten tussen Amsterdam en Utrecht tijdens de meetperiode van een maand eind 2016 de hele tijd moest staan. Eén op de vijf treinen hield de deuren gesloten, omdat er helemaal geen plaats was. Hij moest wachten op de volgende trein.

„Instapweigering is een ernstige zaak. Vertragingen leveren schade op. Ook heeft NS de inspanningsplicht om reizigers een zitplaats te bieden. Dat kan wel eens misgaan, maar het is nu structureel raak. Daarom willen we bij de rechter 50% compensatie afdwingen. Eiser staat model voor alle anderen. Ze hebben niet gekregen van NS wat ze redelijkerwijs konden verwachten voor hun geld”, aldus Smit.

Bij de tienduizend reizigers die ConsumentenClaim vertegenwoordigt, gaat het volgens hem om een gemiddeld bedrag van 100 euro per maand over een periode van anderhalf jaar. Ervan uitgaande dat de wanprestatie van NS de helft van het jaar plaatsvindt, kom je op circa 10 miljoen.

Volgens Smit begon de klachtenstroom na de zomer van 2015 goed op gang te komen. „Wij hebben de claim eind dat jaar bij NS aanhangig gemaakt, maar die weigert over de brug te komen. We praten al meer dan een jaar zonder succes. NS zet gewoon te weinig materieel in. Dan vraag je om problemen.”

NS reageert furieus op de claim. „We hebben voor 2,5 miljard euro aan investeringen lopen voor de aanschaf en vernieuwing van treinen, waarvan een deel al wordt ingezet. Dat claimbedrijf denkt niet in oplossingen, maar is alleen geïnteresseerd in geld.” Volgens de NS-woordvoerder wordt het drukker op de weg en het spoor. „Een vervoerbewijs is in de spits geen garantie op een zitplaats. Staan in de trein hoort er dan bij, net als stilstaan met de auto. Dat zal altijd zo blijven, daar zijn we eerlijk in. We werken keihard aan het zoveel mogelijk beperken van overlast.”

NS ziet de rechtszaak volgens hem met vertrouwen tegemoet. Reizigersclub Voor Beter OV schaart zich achter ConsumentenClaim. „Winst gaat bij NS boven reizigerskwaliteit. Dat blijkt ook uit het rendementsdoel van 7% dat NS met het ministerie van Financiën heeft afgesproken. Het gaat hier wel om een nutsbedrijf”, vindt voorzitter Rikus Spithorst.

NS noemt dat een drogreden. „Die winst is juist hard nodig om de nodige investeringen voor onze reizigers te kunnen doen, waaronder in extra treinen”, aldus de zegsman. Smit: „waarom gebeurt dat dan onvoldoende of steeds te laat? De maatregelen van NS laten te wensen over, dat kan iedereen in de dagelijkse praktijk zelf constateren.”