Robots maken Rotterdammers wegwijs

Wethouder Adriaan Visser (Organisatie) liet gisteren aan de gemeenteraad weten vanaf 1 juni de robot genaamd Peppert in te zetten bij de Stadswinkel in IJsselmonde. „Experts en Rotterdammers zullen onderzoeken of en op welke wijze een robot een aanvulling kan zijn op de dienstverlening.”

Dat gaat gebeuren bij de een na grootste Stadswinkel van de stad. „Dit experiment zal plaatsvinden in locatie IJsselmonde, waar Rotterdammers persoonlijke dienstverlening krijgen op het gebied van zorg en welzijn, burgerzaken, belastingen en werk en inkomen. We hebben het hier over robot Peppert.”

Een bijzondere naam, die op een bijzondere wijze tot stand is gekomen. „Pepper is de naam die de maker en bedenker aan deze robot heeft gegeven. Omdat wij Pepper tijdens dit experiment inzetten in de stad Rotterdam, hebben we de naam een beetje Rotterdams gemaakt in de uitspraak: Peppert”, legt een gemeentewoordvoerder uit.

De robot wordt ingezet naast de huidige dienstverlening, niet in plaats van. „Peppert wordt als aanvulling ingezet bij het ontvangst en om algemene informatie te verstrekken. De robot wordt niet ingezet als baliemedewerker en zal op geen enkele wijze beschikken over persoonsgegevens”, stelt Visser.

Wie liever contact heeft met een medewerker mag gewoon de robot negeren, bezweert de wethouder. „Bezoekers die geen behoefte hebben aan contact met Peppert of die Peppert niet begrijpen, worden zoals gebruikelijk te woord gestaan door een van de gastheren of gastvrouwen.”

De robot is ontworpen voor sociale interactie en kan communiceren via spraak en het scherm op zijn buik. Volgens een leverancier is de robot momenteel beperkt verkrijgbaar in Europa en beginnen de prijzen vanaf 20.000 euro. Dat is wel zonder software, training, service en onderhoud.

Het gebruik van de robot en de ervaringen van gebruikers worden een half jaar getest in een proef. De wethouder stelt de gemeenteraad aan het eind van jaar nader te informeren over de resultaten en over het mogelijke verdere vervolg van de inzet van robotica binnen de dienstverlening.

Want mogelijk wordt Peppert na een succesvolle proef op meerdere plekken ingezet. „Uiteraard hebben we gekeken waar dit type robots voor wordt ingezet. We beginnen nu met Peppert als aanvulling bij de ontvangst op onze locatie in IJsselmonde en om daar algemene informatie te verstrekken. Uiteindelijk willen we de ervaringen daar vervolgens vertalen naar mogelijke andere manieren om robotica in te zetten”, licht de woordvoerder toe.