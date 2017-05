Dat blijkt uit onderzoek van Simon-Kucher & Partners, een bureau dat bedrijven adviseert over onder meer de vaststelling van prijzen.

Wie kiest voor een luchtje of een doosje bonbons, kan volgens de onderzoekers zomaar goedkoper uit zijn dan vorig jaar. De gemiddelde prijzen van parfums en chocolade zijn met respectievelijk 1,8 en 2,6 procent gedaald. Daar staat tegenover dat voor een boek 0,4 procent meer moet worden neergeteld. Bloemen zijn 1,5 procent duurder geworden.

Onderzoeksbureau Q&A gaat er desondanks van uit dat dit jaar per persoon iets meer wordt uitgegeven aan Moederdag dan vorig jaar. Die voorspelling is gebaseerd op onderzoek onder 1400 Nederlanders. Daaruit blijkt overigens ook dat de aandacht voor Moederdag verder afneemt. Voor het eerst sinds Q&A onderzoek begon te doen, gaf minder dan 60 procent van de ondervraagden aan iets voor moeder in petto te hebben.

Eerste keus

Duurder of niet, een bosje bloemen blijft voor veel mensen eerste keus. Moederdag zorgt dan ook voor topdrukte bij FloraHolland. Ook dit jaar verwacht de uitbater van de bloemenveilingen in Aalsmeer, Naaldwijk, Rijnsburg en Eelde de stijgende lijn van de laatste jaren te kunnen doortrekken, mede geholpen door de verder aantrekkende economie.

,,Het is momenteel alle hens aan dek'', zegt productmanager Edgar Monshouwer van FloraHolland. Het bedrijf verwacht dat deze week bij elkaar 250 miljoen snijbloemen worden verhandeld. De omzet ligt met 135 miljoen euro ruim anderhalf keer zo hoog als in een normale week. Vooral rozen zijn erg in trek. Daarvan worden er in de week voor Moederdag zo'n 80 miljoen verhandeld.

Die bloemen zijn overigens lang niet alleen bestemd voor moeders in Nederland. Ook in België, China, Duitsland, Denemarken, Finland, Italië, Japan, Oostenrijk, de Verenigde Staten en Zwitserland wordt zondag Moederdag gevierd.