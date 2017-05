Providers alert nu roamingkosten verdwijnen

Vanaf 15 juni worden de kosten voor bellen, sms'en en internetten op de mobiele telefoon in de EU-landen gelijk aan die in eigen land. Een aantal providers laat voor hun klanten de nieuwe regels al donderdag, 1 juni, ingaan. Volgens Telecompaper zal het internetgedrag van consumenten door de nieuwe regels mogelijk drastisch veranderen.

Stijging dataverbruik

"Met Snapchatten of Facebooken in het buitenland hoeft geen rekening meer worden gehouden met de kosten", aldus een woordvoerder van Telecompaper. "Daarmee zal het dataverbruik stevig stijgen. Maar of dat echt zo zal zijn is nog een beetje koffiedik kijken."

De vraag is ook of providers die eventuele extra kosten al hebben verwerkt in hun abonnementen of dat ze er toch door in de problemen zullen komen doordat de extra kosten voor datagebruik in het buitenland de inkomsten zullen overstijgen.

Het is volgens Telecompaper niet zo dat grote internationale spelers als Vodafone of T-Mobile automatisch veel meer voordeel hebben vanwege hun internationale netwerk. ,,Ook intern zal verrekening plaatsvinden, omdat telecomaanbieders per land afzonderlijk resultaten publiceren."

In veel gevallen zal er echter toch sprake zijn van schuiven van geld binnen eigen gelederen zoals T-Mobile die kosten voor het gebruik van zijn netwerk in Oostenrijk in rekening zal brengen bij zijn Nederlandse divisie. ,,Broekzak, vestzak", zo legt Telecompaper uit.

Compenseren

Consumentenorganisaties spraken eerder al de vrees uit dat providers na het afschaffen van de zogeheten roamingtarieven de nationale pakketten duurder maken of klanten beperkingen opleggen. Volgens EU-politici moet juist worden voorkomen dat een situatie ontstaat dat telecombedrijven de thuisblijvers meer laten betalen om misgelopen roaminginkomsten te compenseren of dat er simpelweg minder roamingdiensten in bundels wordt aangeboden.

Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet naar eigen zeggen scherp toe op het naleven van de regels door telecomaanbieders. De toezichthouder heeft tot dusver geen signalen dat providers bundels inperken.