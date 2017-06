KLM doet papieren krant in de ban

De titels zijn te vinden in de KLM Media app, die vorig jaar oktober werd geïntroduceerd. Het aanbod in de app is onlangs uitgebreid van 13 naar 20 digitale kranten. Daarmee zijn er geen papieren kranten meer beschikbaar in economy class. Passagiers in de world business class kunnen nog wel in de papieren krant duiken.

Voor reizigers betekent de media-app een ‘up-to-date krantenaanbod binnen handbereik’, meldt KLM. Voor de luchtvaartmaatschappij betekent het 21000 kg minder gewicht en afval aan boord per jaar. Daarmee wordt op jaarbasis ook 295.000 liter kerosine bespaard, wat neerkomt op 750 ton minder CO2-uitstoot. Dat staat volgens KLM gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van 95 Nederlandse huishoudens.