Het aantal digitale tv-aansluitingen groeit nog, maar die groei was in de eerste drie maanden van dit jaar onvoldoende om de daling in analoge tv-aansluitingen op te vangen.

Internet

Televisie wordt nog altijd in meerderheid via de kabel bekeken. Ruim 57% van de Nederlanders heeft zo'n aansluiting. Televisie via DSL is goed voor 19% van de aansluitingen en glasvezel haalt bijna 15%. Satelliet-tv en Digitenne blijven allebei onder de 5% steken.

De komende jaren neemt het aantal mensen met een tv-aansluiting verder af, verwacht Telecompaper. Tot 2021 gaat dat met 1,1% per jaar. Meer mensen zullen via internet naar tv en video kijken en geen aansluiting meer nemen.