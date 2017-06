Dat meldt een aantal vergelijkingssites. Twee keer per jaar worden de variabele energietarieven opnieuw vastgesteld: 1 januari en 1 juli. Per 1 juli aanstaande wordt vooral fors meer gerekend voor gas omdat de gasprijzen flink stijgen. Gas is doorgaans de grootste kostenpost in een huishouden. Ook de stroomprijs en de leveringskosten zullen stijgen, zij het minder stevig.

Alles bij elkaar opgeteld komt de stijging gemiddeld uit op 60 euro per huishouden op jaarbasis.

Variabel

Vooral voor diegenen die al langer dan een jaar bij dezelfde energieleverancier zitten, bestaat de kans dat ze meer moeten gaan betalen. Wie langer dan een jaar hetzelfde energiecontract heeft, gaat automatisch over naar de variabele tarieven. Deze mag de energieleverancier dus twee keer per jaar aanpassen.

Een 1-jarig contract of een contract voor langere termijn met vaste tarieven is dan ook vaak voordeliger.

Overstappen

Het meest voordelig is echter jaarlijks wisselen van energieleverancier. Nederland telt momenteel rond de vijftig energieleveranciers en die willen allemaal graag klanten.

Om nieuwe klanten te lokken, strooien ze kwistig met premies: een welkomstpremie en een actiekorting. Per huishouden kan dit oplopen tot wel 300 euro.