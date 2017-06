De BCC-bot Peter komt niet in de plaats van een medewerker. In feite is de mechanische verkoopkracht een rollend scherm waarop een medewerker van vlees en bloed te zien is. Deze bedient de robot op afstand met een tweede scherm waarop alle artikelen, productinfo en voorraden te zien zijn. Via de robot kan de medewerker direct communiceren met klanten, vergelijkbaar met skype of facetime.

Peter wordt de komende tijd ingezet in de winkels met een ‘Smart Home’ shop-in-shop formule. Daar vinden klanten allerlei apparaten en producten die aan elkaar gekoppeld zijn via bijvoorbeeld Wi-Fi of Bluetooth.