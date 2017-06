Dat stelt de claimstichting Wakkerpolis, die in deze zaak goed nieuws ziet voor 500.000 consumenten die begin deze eeuw een beleggingsverzekering bij NN afsloten.

De commissie van beroep van het Kifid heeft in hoger beroep geoordeeld dat NN ten onrechte ’eerste kosten’ in rekening bracht bij een hypotheek met beleggingsverzekering.

Kosten

In de voorwaarden van die polis stond wel dat de klant akkoord zou gaan met ’alle kosten’ die aan het product verbonden waren, maar omdat NN een deel van die kosten wel gespecificeerd had en een deel niet, mocht het alleen de wél gespecificeerde kosten in rekening brengen, aldus de commissie van beroep.

Claimstichting Wakkerpolis denkt dat Nationale-Nederlanden door deze uitspraak een strop van €2,75 miljard boven het hoofd hangt. De uitspraak van het Kifid is echter nog maar een tussenvonnis, de daadwerkelijke schade voor deze ene klant wordt later vastgesteld.

Reactie NN

Nationale-Nederlanden stelt zelf in een reactie dat de „financiële gevolgen van het dossier beleggingsverzekeringen op dit moment niet betrouwbaar kunnen worden geschat of gekwantificeerd.”

Ook is de verzekeraar het niet eens met deze uitspraak, maar legt ze zich erbij neer dat er geen beroep meer mogelijk is. „NN zal de uitspraak ten aanzien van deze klant nakomen.”